更正-俄罗斯央行：放弃卢布交易区间，允许卢布自由浮动

(更正：因译文有误，标题应改为“自由浮动”，非“自动浮动”)

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯央行周一表示，已取消卢布浮动汇率通道，允许卢布自由浮动。

该央行还在声明里表示，如果金融稳定性受到威胁，那么将干预汇市。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，央行已决定若卢布汇率跌破一定水准，取消每日3.5亿美元的干预限额，但未给出细节。

她还称，央行将随时干预汇市，有充足外储来削减投机需求。(完)