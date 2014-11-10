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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 17:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2478 1.2452 +0.21 -9.22 1.3745

美元/日圆 114.10 114.53 -0.38 +8.36 105.30

欧元/日圆 142.36 142.66 -0.21 -1.57 144.63

美元/瑞郎 0.9637 0.9656 -0.20 +7.94 0.8928

英镑/美元 1.5891 1.5871 +0.13 -4.02 1.6556

美元/加元 1.1325 1.1326 -0.01 +6.64 1.0620

澳元/美元 0.8668 0.8632 +0.42 -2.75 0.8913

新西兰元/美元 0.7811 0.7751 +0.77 -4.81 0.8206

欧元/瑞郎 1.2026 1.2033 -0.06 -2.00 1.2271

欧元/英镑 0.7851 0.7841 +0.13 -5.38 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2026 9.2156 -0.14 +4.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.7509 6.8054 -0.80 +11.29 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张明钧)
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