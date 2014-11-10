香港金融：沪港通相关税务条例已有定案，料快将公布--官员

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透香港11月10日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，沪港通相关的税务条例已有定案，很短时间内会有公布。
陈家强向记者表示，沪港通所有要做的筹备工作已经做完。在税务方面，据了解，税务条例已经定了一个方案，很短时期内会见到宣布，令大家在投资沪港通的税务安排上有一个清晰的理解。至于其他交易的所有细节，应该已经定案，会有宣布。
境外投资者通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）买卖A股，均不获豁免资本利得税，市场关注沪港通下相关税务安排。
此前路透引述知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。依现行规定，香港不征收资本利得税。但对于交易中国股票的外国机构投资者，中国征收10%的资本利得税。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。
陈家强说，希望下周沪港通试点开通后、令香港和内地股市互联互通后制造更多金融发展机会，亦配合国家资本帐开放，令两地投资者和两地市场发展受益。
“深港通会是下一步，目前要等到沪港通启动后再在这方面去研讨。”他说。
他并称，中港基金互认仍在时间表之内，即是说两地的监管机构有共识，并希望基金互认能够很快会上到两地金融合作的议程。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市