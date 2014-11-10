中美贸易：美国总统奥巴马称希望双边投资协议取得进展

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一表示，他希望同中国国家主席习近平就双边投资协议取得进展，同时在减少贸易壁垒方面还有待更多努力。

奥巴马在北京举行的亚太经合组织(APEC)领袖会议上表示，期待中国能够创建一个公平的市场环境。他称，美国乐于见到一个和平而繁荣的中国兴起。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)