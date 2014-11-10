投行观点：沪港通启动将催生结构性牛市，年底前港股料升一成--野村

路透上海11月10日 - 全球知名投行--野村中国股票研究部主管刘鸣镝周一表示，沪港通下周启动后，对沪港两地的股市将是利好消息，将催生一个结构性牛市，其中港股至年底可能有10%的上升空间。

她在电话会议上对记者表示，海外投资者对于A股市场上估值偏低、分红率高的大盘蓝筹股相当感兴趣，而国内投资者因资本成本高，偏好于一些中小盘股。

“将迎来一个结构性牛市，A股大盘股往上估，而港股的中小盘股也会往上估。”她预计，MSCI明晟中国指数至年底可能冲至70点左右，目前约在63点。

刘鸣镝还指出，海外长线资金对A股大盘蓝筹股的配置需求相当高，一来是因为估值便宜，目前A股蓝筹股估值只有标普500指数成份股的一半；二来是相对于中国这么大的经济体量和贸易量，目前海外资金对中国股票的配置比例明显偏低。

她说，由于大量海外资金存在A股配置需求，而非交易型需求，因此大资金的关注因素不会是股票短期涨跌，而是中国宏观经济因素以及经济转型期中的受益板块。目前来看，中国宏观经济并没有外界担忧的那么糟，因此沪港通启动后，会有大量资金流入。

“沪港两地都处于历史上估值的洼地，因此A股、港股一起上涨也是有可能的，沪港通能让股指上涨的动力更大一些。”她表示。