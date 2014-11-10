投行观点：沪港通启动将催生结构性牛市，年底前港股料升一成--野村

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透上海11月10日 - 全球知名投行--野村中国股票研究部主管刘鸣镝周一表示，沪港通下周启动后，对沪港两地的股市将是利好消息，将催生一个结构性牛市，其中港股至年底可能有10%的上升空间。
她在电话会议上对记者表示，海外投资者对于A股市场上估值偏低、分红率高的大盘蓝筹股相当感兴趣，而国内投资者因资本成本高，偏好于一些中小盘股。
“将迎来一个结构性牛市，A股大盘股往上估，而港股的中小盘股也会往上估。”她预计，MSCI明晟中国指数至年底可能冲至70点左右，目前约在63点。
刘鸣镝还指出，海外长线资金对A股大盘蓝筹股的配置需求相当高，一来是因为估值便宜，目前A股蓝筹股估值只有标普500指数成份股的一半；二来是相对于中国这么大的经济体量和贸易量，目前海外资金对中国股票的配置比例明显偏低。
她说，由于大量海外资金存在A股配置需求，而非交易型需求，因此大资金的关注因素不会是股票短期涨跌，而是中国宏观经济因素以及经济转型期中的受益板块。目前来看，中国宏观经济并没有外界担忧的那么糟，因此沪港通启动后，会有大量资金流入。
“沪港两地都处于历史上估值的洼地，因此A股、港股一起上涨也是有可能的，沪港通能让股指上涨的动力更大一些。”她表示。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日(下周一)开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市