版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 17:12 BJT

两岸金融：第一金投信看好沪港通吸金，与中国汇添富基金管理签署MoU

路透台北11月10日 - 台湾主要官股金控--第一金控 周一称，旗下投信与中国汇添富基金管理公司签署合作意向书，建构两岸金融投资专业平台。

第一金控副总经理廖美祝今天在一场记者会并表示，即日起双方将为对方提供必要协助，包括投资研究、证券投资顾问服务方面等交流。

“沪港通开始后，中国股市投资将更多，大陆中小型个股研究将会请汇添富协助。”第一金投信投资长高子敬说。

他也指出，随着沪港通业务开展，将引进更多资金进入中国股市，且市场看好人民币及美元后市，将持续吸引全球资金入驻中国。

目前第一金投信拥有5,000万美元的合格境外机构投资者(QFII)额度，业已不敷使用，现在暂且观察台湾人民币合格境外机构投资者(RQFII)开放进展，再提出进一步的QFII额度申请。

中国官方宣布沪港通将于下周一(17日)正式启动，消息大幅提振了市场情绪，两地股市应声同步上涨，相关板块持续活跃。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐