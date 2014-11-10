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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 17:14 BJT

俄罗斯汇市：卢布大致持稳，央行此前宣布自由浮动

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯卢布周一大致持稳，此前央行废弃浮动通道制度，该制度先前被用来评估卢布名义汇率。

0902GMT，卢布兑美元 较上日收盘上涨约2%，报45.70，近持平于央行公告前的水准。(完) (编译 张明钧; 审校)
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