中国金融：银行业需寻求差异化营运，信贷资产质素下降成主要挑战--毕马威

路透香港11月10日 - 会计师行毕马威发表报告指出，中国银行业将因为持续的利率市场化而变得更多样化，未来需要转向专业化与差异化营运，而资产质素下降成为明年主要的挑战。

毕马威最新发表的《中国银行业调查报告》分析了200家本地及外资银行的营运趋势及行业短期内面对的挑战。

调研指出，由于放宽利率管制或会使利差收窄并且令金融机构之间的存贷款竞争加剧，因此市场会对银行业务创新、定价能力和风险管理能力提出更高要求，这同时促使银行通过发展中间业务来获取利润。

为应对挑战，中国银行都经已加强金融创新、交叉销售及提升中间业务利润。调研指出，部分银行已发展人民币利率衍生产品业务，开展利率风险套期保值，同时为中小企提供创新服务以稳定商业银行的净息差。

同时，银行还面临其他的存款压力，例如部分大型国有银行和股份制银行的客户存款出现下降。这是因为新出台的相关规定禁止再使用某些方法计算存款，例如，同时提供贷款以吸引存款及吸收带有延期付款性质的存款；或者将银行理财产品转换为存款。

毕马威中国金融服务业亚太区主管合伙人李世民（Simon Gleave） 说，“随着利率市场化的继续推进，这势必导致银行传统存贷业务的收益增长乏力。未来银行业的发展极需改变目前依靠资产规模扩张的盈利模式，而需要转向专业化与差异化营运，向客户提供更加的多元化金融产品与服务。”

根据毕马威的分析，中国16家上市银行上半年净息差按年下跌2个基点至2.5%，主要由于利率市场化的逐步推进，计息负债平均成本上升，以及生息资产平均收益率下降所致。

毕马威中国金融服务审计主管合伙人李淑贤说，“面对众多挑战，明年其中一项工作重点将回归基本，信贷资产质素将会是银行及监管机构的首要考虑，这是因为资产质素下降，并且由沿海城市漫延至内陆城市。”

此外，报告指出了互联网金融的影响，它不单挤压了商业银行相关业务的利润空间，还促使这些业务去中介化（脱媒）。例如个人对个人（P2P）借贷平台的建立，改变了过去跟银行等金融机构借款的形式，直接由出资人放款给借款人。这将会改变客户的金融习惯并且逐步动摇商业银行在金融市场的地位。