企业并购：Club Med股价上涨，传言意大利大亨Bonomi准备竞购

Bonomi的发言人拒绝就此报导置评。在复星国际发起收购要约后，Bonomi致函Club Med的董事，索要更新的财务信息，同时他旗下的Global Resorts业务则表示正在考虑各种可能方案。

按照市场规则，Bonomi需要在周四前提出竞购要约。

Club Med的董事会已经一致建议股东接受复星国际上月提出的最新收购价，并呼吁迅速完成收购，因指这幕自2013年5月开启的并购大戏已经影响到业务运作。

复星国际和Bonomi都计划利用Club Med走下坡的机会捡便宜。由于Club Med的核心欧洲市场遭遇经济不景气，而发展高端业务的努力也陷入停滞，公司备受打击。Club Med是推出全包式度假服务的先驱，复星国际和Bonomi都希望能够在中国开发这个品牌。（完）