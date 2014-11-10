中国证券：上海证交所称中国股市已经具备了恢复T+0交易的条件

路透北京11月10日 - 上海证券交易所周一表示，中国股票市场已经具备了恢复T+0(回转交易)的条件。沪港通开通后，投资者的需求将对完善内地证券交易机制形成推动作用。上证所将配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防范风险的基础上开展试点。

上证所微博答问称，目前中国股票市场已经发生了根本性的变化，市场规模和流动性大幅提高，专业机构投资者的占比大幅提升，证券市场国际化程度不断提高，监管制度不断完善，已经具备了恢复T+0的条件。

上证所并称，回转交易（T+0）机制一直是该所重点研究推进的创新，沪港通的推出将加快内地市场在这一领域的探索。目前从交易机制差异来看，沪港市场最为明显的区别是股票T+0交易制度。香港市场实行T+0交易、无涨跌幅限制等与国际成熟市场接轨的一套交易机制。

沪深证券交易所在发展初期曾经实施了T+0交易制度，由于当时股票市场各方面条件不成熟，市场过度投机现象比较严重，监管层决定在1995年1月1日开始取消股票的T+0交易，改为T+1交易，一直延续至今。