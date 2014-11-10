中国证券：上海证交所称中国股市已经具备了恢复T+0交易的条件

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透北京11月10日 - 上海证券交易所周一表示，中国股票市场已经具备了恢复T+0(回转交易)的条件。沪港通开通后，投资者的需求将对完善内地证券交易机制形成推动作用。上证所将配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防范风险的基础上开展试点。
上证所微博答问称，目前中国股票市场已经发生了根本性的变化，市场规模和流动性大幅提高，专业机构投资者的占比大幅提升，证券市场国际化程度不断提高，监管制度不断完善，已经具备了恢复T+0的条件。
上证所并称，回转交易（T+0）机制一直是该所重点研究推进的创新，沪港通的推出将加快内地市场在这一领域的探索。目前从交易机制差异来看，沪港市场最为明显的区别是股票T+0交易制度。香港市场实行T+0交易、无涨跌幅限制等与国际成熟市场接轨的一套交易机制。
沪深证券交易所在发展初期曾经实施了T+0交易制度，由于当时股票市场各方面条件不成熟，市场过度投机现象比较严重，监管层决定在1995年1月1日开始取消股票的T+0交易，改为T+1交易，一直延续至今。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日(下周一)开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。