国际油市：OPEC秘书长称油价大跌不必惊慌，情况将自行恢复

路透阿布札比11月10日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，市场不应对近期油价大跌感到恐慌，因情况将自我复原。

“请勿恐慌，情况将自行恢复，”巴德里在阿布札比举行的一场重要能源产业会议的小组讨论中表示。