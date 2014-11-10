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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 18:00 BJT

国际油市：OPEC秘书长称油价大跌不必惊慌，情况将自行恢复

路透阿布札比11月10日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，市场不应对近期油价大跌感到恐慌，因情况将自我复原。

“请勿恐慌，情况将自行恢复，”巴德里在阿布札比举行的一场重要能源产业会议的小组讨论中表示。

阿联酋能源部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui表达类似看法，称不必对油价感到恐慌，不是大问题。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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