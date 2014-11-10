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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 17:58 BJT

台股业绩：鸿海10月合并营收为4,690亿台币，较上年同期增22.58%

路透台北11月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周一公布，10月合并营收为4,689.99亿台币，较上年同期成长22.58%。

鸿海10月营收较9月的4,154.12亿台币则增加12.90%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年10月 4,689.99 +12.90 +22.58

2014年 9月 4,154.12 +51.01 +22.95

2014年 8月 2,750.84 +5.71 -1.91 (完)

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