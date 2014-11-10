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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 18:00 BJT

离岸人民币：统一实业开曼子公司将发行3-5亿人民币宝岛债

路透台北11月10日 - 台湾统一实业 周一公告，旗下百分百控股子公司--开曼统一实业控股预计将发行3-5亿人民币宝岛债，年期不超过三年，并由母公司提供支持函。

公告指出，其他发行条件及限制条款将依发行时市场状况及实际合约内容决定。

统一实业为台湾统一集团成员公司，该集团另一公司--统一中控 今年已在台湾两度发行宝岛债，为少数持续在台发行宝岛债的一般企业。(完)

台湾发行的主要人民币债券一览请参见 (记者 林妙容; 审校 毕晓雯)
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