《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月11日

*工商时报：

--台湾经济部表示，中韩FTA(自由贸易协议)完成实质谈判，使韩国FTA覆盖率升至62.6%，远超过台湾的9.68%，对产业影响很大，估计钢铁、工具机、面板等八大产业，一年输往大陆受韩国产品威胁的金额约386亿美元，其中可能被韩取代金额约31.6-84.2亿美元。

--永丰金 策略长张晋源透露，在各金控强攻东南亚市场时，永丰金反而以拓展台湾与大陆市场为主，6日刚完成66亿台币现增，现在就等服贸协议通过，届时大陆工商银行 即可参股永丰银，投入210亿台币，再加上66亿现增资金，即可在台湾启动并购。

--十一黄金周前群创 冲刺电视面板出货，9月出货量冲上463.5万片，以些微之差超越LGD ，首度称霸全球电视面板市场，至于监视器、笔电面板出货量也双双称霸，让群创在今年9月成为全球大尺寸面板出货王。

*经济日报：

--外资上日火力全开，期货及现货市场双做多。现货单日买158亿台币，是今年来第二大买超金额，并为连续第11个交易日买超；期市未平仓转为净多单，是7月30日来首度翻为净多单。

--部分舆论抨击，深陷食安风暴的顶新集团，不应再持有象征台湾地标的台北101股权，中信金 总经理吴一揆上日首次公开表态，如顶新真要出售101股权，中信金会尽全力评估。

--台泥 首度进军湖南西南区域，决定斥资12.7亿人民币，取得湖南金大地材料公司100%股权，将因此增加水泥年产能380万公吨，不仅是台泥首次进入湖南怀化市场，也带动总产能来到6,260万公吨，有机会挤下大陆华润水泥 ，成为大陆前五大水泥厂。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。