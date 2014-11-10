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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 18:06 BJT

香港个股：台泥国际拟斥资12.7亿元人民币收购湖南一家水泥生产企业

路透香港11月10日 - 台资水泥商--台泥国际集团 周一宣布，拟收购一家占于湖南省的水泥生产企业，总代价12.7亿元人民币。

公司的声明称，收购金额可予下调，乃参考拟收购目标--湖南金大地材料股份有限公司的资产净值厘定。倘经国际会计师事务所审核截至10月25日，目标集团的资产净值低于8.277亿元，则不足数额将自代价中扣除。

湖南金大地材料拥有年产能约285万公吨熟料的三条新型乾法熟料生产线，及约380万公吨水泥的年产能。截至去年底止年度，该公司的除税及非经常性项目后溢利为1.016亿元。

台泥国际今天收低2.13%，报3.21港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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