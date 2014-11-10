投行观点：沪港通引领港股走出“占中”阴霾，调升至“看涨”--富瑞

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透香港11月10日 - 投行富瑞的报告称，沪港通即将于下周一（17日）开通，有助引领港股走出“占中”阴霾，该行将港股调升至“看涨”（bullish），与中国A股看齐。
报告指出，“占中”对投资者情绪造成打击，因市场担心沪港通无法于今年内开通，但今早港交所 公布沪港通定于下周一开通后，消息带来正面作用。
该行预期，香港将会受惠于强劲的资金流入以及美国延迟加息，本港银行同业拆息（HIBOR）可望维持稳定，实际利率于2015年保持负数，有助本地资产市场例如房地产的表现。全球贸易复苏亦会令贸易融资和港口活动稳固。平滑的曲线率令香港上市的房地产投资信托基金（REIT）维持“买入”。
该行继续看好港交所和券商板块。
“中国是自二次世界大战以来最大的资本帐开放国家，而香港站在开放的前沿。”该行环球股票总策略师Sean Darby称，“长远而言，我们预期中国固定收益市场亦将放宽，令沪港通的应用范围扩大。”
他并指出，这意味着港元最终是“多余”，因愈来愈多商业交易使用人民币进行。中国将在全球范围测试其资金池。
港股恒生指数 周一收涨194.46点，或0.83%，至23,744.7点，因中港两地证监会宣布沪港通正式启动日期。沪港通最大得益者港交所大涨4.56%，报183.6港元。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市