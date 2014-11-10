CNH动态：离岸即期汇率走升，中国内外因素为人民币提供短期支撑

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透北京11月10日 - 香港离岸人民币即期 周一走升。上周五晚间美国公布逊于预期的非农就业数据后，此前建立的美元多头平仓令CNH回升，今天则受人民币中间价大涨并创七个半月新高提振而明显上涨。
交易员表示，中间价意外大幅上行主要因周末公布的贸易顺差创出历史第三高位，今天APEC（亚太经合组织）第22次领导人非正式会议开始，对于人民币汇率也提供一定支撑。
“美国非农就业数据出炉之前两三天，比较乐观的市场预期其实已经在价格中有所体现。周五的数据比较一般，之后CNH美元就开始回落了。”一外资行交易员表示。
她并称，今天中间价高开幅度超出市场预期，周末贸易数据和APEC会议也都使得CNH涨幅大一些。此外，沪港通启动时间敲定，离岸市场人民币需求上升、流动性偏紧，也仍会使掉期曲线保持在高位。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。
本地时间18:12，离岸人民币现汇 报6.1231，较上日上涨115个点子；无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2540/570，上日收盘在6.2625。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.09%左右。
在岸汇率方面，中国人民币兑美元周一小幅收高，中间价大幅反弹逾两百点至七个半月高位，主因中国贸易顺差创出历史第三高位推动。但午盘购汇偏多令涨幅收窄，全天供求显均衡，后市即期可能继续向升值方向波动。
全球汇市，美元周一在亚洲时段小跌，受到美国公债收益率(殖利率)下滑打压，上周五公布的美国非农就业数据逊于预期，促使部分投资者对处于极高水平的多仓了结获利。 （完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市