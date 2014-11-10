中美关系：双方就便利人员往来达成共识，商务旅游签证延长至最长10年

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透北京11月10日 - 中国外交部周一称，中国和美国已就互为对方商务、旅游和留学人员颁发长期多次签证达成共识，商务旅游签证将延长到最长10年，学生签证将延长至最长5年。
外交部网站发布新闻稿引述发言人秦刚并称，该共识将于近日通过互换照会方式进行确认。双方将为前往对方国家从事商务、旅游活动的另一方公民颁发有效期最长为10年的多次入境签证，为从事留学活动的公民颁发有效期最长为5年的多次入境签证。
秦刚提供的数据显示，近年来中国与近90个国家缔结了各类互免签证协定，与39个国家签订53个简化签证手续协定；37个国家和地区单方面给予中国公民落地签证待遇，8个国家和地区单方面允许中国公民免签入境。
此前，美国总统奥巴马在北京参加亚太经合组织（APEC）会议时称，新签证协议自11月12日生效，将有助于贸易和商业往来。（完）
参看详情请点选外交部网站 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。