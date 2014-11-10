香港金融：沪港通开通在即，银行纷纷推出免佣等投资优惠

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透香港11月10日 - 沪港通将刺激香港投资者对人民币的需求，此前香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占更多存款，现在沪港通开通日期明确，银行的战线随即移至投资客户市场。
中银香港 周一公布，由即日至12月31日推出多项优惠，包括凡开立人民币高息定期存款账户，可享优年利率高达3%；凡开立投资账户可豁免首3个月买入A股及港股的经纪佣金；透过指定渠道以港币兑换人民币可享高达30点子优惠。
恒生银行 亦宣布推出豁免无限次买卖沪股通股票的经纪佣金及A股即时报价收费优惠，优惠期由2014年11月17日至2015年3月31日。
此外，恒生的客户于优惠期内透过优越或优进理财户口买卖沪股通股票，而其人民币结算户口的每日存款结余，相比2014年11月15日之结余有所增长，该增长金额可享高达1%的储蓄年利率。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。
中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪。 （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。