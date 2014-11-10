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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 18:48 BJT

东南亚股市：大多收低，新加坡创逾七周最高收位

路透曼谷11月10日 - 新加坡主要股指周一创逾七周最高收位，季度业绩与特别股息激励来宝集团 大涨。

新加坡海峡时报指数 收高0.44%报3,301.00点，这是9月19日以来的最高收位。来宝集团大涨4.2%，为4月以来最大单日涨幅，而且是百分比涨幅最大的个股。

来宝集团第三季净利达到两年最高，并宣布派发特别股息。

马来西亚股市 收高0.2%，此前连续五个交易日下跌。

泰国股市 、印尼股市 、菲律宾股市 和越南股市 均先涨后跌。

能源股PTT 尾盘卖压推动泰国股市跌至1,567.34点，此为10月30日以来的最低收位。经纪商表示，原油价格下跌打击了能源股的人气。(完)

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.22 1.09 +0.26 +9.23 388.37

新加坡 3301.00 14.61 +0.44 +4.22 3167.43

马来西亚 1827.93 3.74 +0.21 -2.09 1866.96

泰国 1567.34 -11.03 -0.70 +20.68 1298.71

印尼 4965.39 -22.04 -0.44 +16.17 4274.18

菲律宾 7192.12 -13.60 -0.19 +22.11 5889.83

越南 602.12 -0.47 -0.08 +19.32 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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