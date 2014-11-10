更新版 1-香港金融：沪港通开通在即，银行券商纷纷推出免佣金等投资优惠

(新增券商提供优惠)

路透香港11月10日 - 沪港通将刺激香港投资者对人民币的需求，此前香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占更多存款，现在沪港通开通日期明确，银行的战线随即移至投资客户市场，券商亦加入战团。

中银香港 周一公布，由即日至12月31日推出多项优惠，包括凡开立人民币高息定期存款账户，可享优年利率高达3%；凡开立投资账户可豁免首3个月买入A股及港股的经纪佣金；透过指定渠道以港币兑换人民币可享高达30点子优惠。

恒生银行 亦宣布推出豁免无限次买卖沪股通股票的经纪佣金及A股即时报价收费优惠，优惠期由2014年11月17日至2015年3月31日。

此外，恒生的客户于优惠期内透过优越或优进理财户口买卖沪股通股票，而其人民币结算户口的每日存款结余，相比2014年11月15日之结余有所增长，该增长金额可享高达1%的储蓄年利率。

除银行之外，香港中小型券商--耀才证券 提供更广泛的优惠，不仅涵盖沪股通，还涵盖港股通。

耀才称，为吸引内地投资者来港开户，公司向每位来港开户的内地人资助高达1万港元的交通费，并提供买卖港股首6个月免佣金、孖展息率低至2.88厘等优惠。而沪股通客户买卖上海A股孖展息率低至3.88厘。

中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。