投行观点：Jefferies将Ampio Pharmaceuticals 目标价下调至3.5美元，评级为持有

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨

路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。