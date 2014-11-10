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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 19:06 BJT

欧洲汇市：瑞郎/欧元触及两年高位，接近瑞士央行设定的上限

路透伦敦11月10日 - 瑞郎兑欧元周一触及两年高位，接近瑞士央行设定的1.20上限，因欧元持续走势艰难。

欧元/瑞郎 在EBS交易平台上跌至1.20215，此为2012年9月以来最低位。

由于瑞士11月30日即将进行公投，该公投旨在防止瑞士央行出脱黄金持仓，迫使其在资产中至少持有20%的黄金，投机客正在瞄准1.20上限，试探瑞士央行的耐性。(完)

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