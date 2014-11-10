国际油市：亚洲380-CST燃料油升水升至逾六周高位，受OW破产消息提振

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透新加坡11月10日 - 380-cst船用燃料油较船货价格升水周一升至逾六周高点，因在丹麦宝运石油(OW Bunker)周五宣布破产之后，供应商面临信用紧缩。宝运石油是全球最大的船用燃料油供应商之一。
380-cst燃料油价格周一报每吨479美元，较上周五上涨近3%或每吨13.50美元。
卖方出价从每吨478美元至482美元不等，相当于较380-cst船货价格升水7.50-11.50美元。
“现在市场中有深厚的怀疑情绪，同时也有些人在寻机卖出较高的价格，”新加坡的一名船用燃料油交易员表示。该交易员供职于新加坡最大的20家供应商之一。
另一名交易员表示，拥有驳船可以交付燃料油的公司称存在运作困难，因此没有向市场供应任何燃料油。
“我的供应商对我说，暂时无法装运，称存在运营问题。但是我猜测，这是因为宝运石油的事情，”一名新加坡的船用燃料油卖家表示。
在船货方面，380-cst价差周一变成升水，为10月30日以来首见。
新加坡贸易商兴隆买进三艘船货，均较新加坡现货报价每吨升水0.50美元，为市场提供了一些支撑。
但不清楚为何兴隆购买这些船货。无法联系到该公司发表评论。
现货市场有四笔380-cst交易达成。
嘉能可向壳牌出售4万吨，11月26-30日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.75美元。
兴隆从嘉能可购买三批船货，每批2万吨，均较新加坡现货报价每吨升水0.5美元。一批船货将在11月26-30日装运，其它两批分别在12月1-5日和12月6-10日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
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