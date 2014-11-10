版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 19:29 BJT

国际油市：亚洲380-CST燃料油升水升至逾六周高位，受OW破产消息提振

路透新加坡11月10日 - 380-cst船用燃料油较船货价格升水周一升至逾六周高点，因在丹麦宝运石油(OW Bunker)周五宣布破产之后，供应商面临信用紧缩。宝运石油是全球最大的船用燃料油供应商之一。

380-cst燃料油价格周一报每吨479美元，较上周五上涨近3%或每吨13.50美元。

卖方出价从每吨478美元至482美元不等，相当于较380-cst船货价格升水7.50-11.50美元。

“现在市场中有深厚的怀疑情绪，同时也有些人在寻机卖出较高的价格，”新加坡的一名船用燃料油交易员表示。该交易员供职于新加坡最大的20家供应商之一。

另一名交易员表示，拥有驳船可以交付燃料油的公司称存在运作困难，因此没有向市场供应任何燃料油。

“我的供应商对我说，暂时无法装运，称存在运营问题。但是我猜测，这是因为宝运石油的事情，”一名新加坡的船用燃料油卖家表示。

在船货方面，380-cst价差周一变成升水，为10月30日以来首见。

新加坡贸易商兴隆买进三艘船货，均较新加坡现货报价每吨升水0.50美元，为市场提供了一些支撑。

但不清楚为何兴隆购买这些船货。无法联系到该公司发表评论。

现货市场有四笔380-cst交易达成。

嘉能可向壳牌出售4万吨，11月26-30日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.75美元。

兴隆从嘉能可购买三批船货，每批2万吨，均较新加坡现货报价每吨升水0.5美元。一批船货将在11月26-30日装运，其它两批分别在12月1-5日和12月6-10日装运。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐