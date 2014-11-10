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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 19:41 BJT

国际油市：亚洲柴油和航空煤油价差上扬，受益于地区需求

路透新加坡11月10日 - 亚洲柴油和航空煤油价差周一双双涨至数月高位，业界消息人士指因出现地区需求且当前原油价格下跌。

路透数据显示，航空煤油较迪拜原油价差涨至逾一年高位18.95美元，柴油价差升至近六个月高点17.13美元。

交易商称，来自欧洲的可能套利兴趣支撑了柴油价格。

交易商称，北美下周料将迎来寒流可能将进一步增加柴油需求并抑制大西洋沿岸的供应，这转过来支撑了亚洲的柴油需求。

航空煤油亦因巴基斯坦的现货需求而获得支撑，交易商称。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。

壳牌出售25万桶含硫10 ppm柴油给BP，11月25日至29日装运，每桶较11月25日至12月1日新加坡平均报价升水1.60美元。

壳牌从嘉能可买入15万桶含硫500 ppm柴油，11月25日至29日装运，每桶较指标新加坡报价贴水0.20美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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