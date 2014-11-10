国际油市：亚洲柴油和航空煤油价差上扬，受益于地区需求

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透新加坡11月10日 - 亚洲柴油和航空煤油价差周一双双涨至数月高位，业界消息人士指因出现地区需求且当前原油价格下跌。
路透数据显示，航空煤油较迪拜原油价差涨至逾一年高位18.95美元，柴油价差升至近六个月高点17.13美元。
交易商称，来自欧洲的可能套利兴趣支撑了柴油价格。
交易商称，北美下周料将迎来寒流可能将进一步增加柴油需求并抑制大西洋沿岸的供应，这转过来支撑了亚洲的柴油需求。
航空煤油亦因巴基斯坦的现货需求而获得支撑，交易商称。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。
壳牌出售25万桶含硫10 ppm柴油给BP，11月25日至29日装运，每桶较11月25日至12月1日新加坡平均报价升水1.60美元。
壳牌从嘉能可买入15万桶含硫500 ppm柴油，11月25日至29日装运，每桶较指标新加坡报价贴水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。