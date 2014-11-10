投行观点：Jefferies将Humana Inc 目标价从126美元上调至132，评级为持有

《美国重要政经日程》--4月18日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。