国际油市：利比亚El Sharara和El Feel油田将在周三前重开--NOC

路透突尼斯11月10日 - 利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示，该国El Sharara和El Feel油田将在周三前重开。

上周受到武装分子进攻后，El Sharara油田关闭，这迫使NOC撤出，并停止了在临近El Feel油田的生产。

“El Sharara和El Feel油田最晚将在周三前恢复生产，”NOC发言人Mohamed El Harari称。(完)