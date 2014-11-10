国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至27个月低位，需求低迷且印尼卖出

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透新加坡11月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下挫至27个月低点每吨50.28美元，因现货需求低迷，且供应持续过剩严重打压人气。
印尼标售8万桶石脑油，12月10-11日装运，另外8万桶12月19-20日装运。交易商称，此事比较罕见。
印尼还标售20万桶石脑油船货，12月5-6日装运。招标在11月12日截止。
交易商表示，由于需求下降和西方炼厂产能利用率高于预期，从欧洲和地中海输往亚洲的供应预计保持在高位。
但9月以来流向亚洲的石脑油已经过多，导致亚洲供应过剩。
印度石油公司(IOC)向嘉能可出售最多4.1万吨石脑油，11月19-21日装运，但目前不知道价格是多少。
交易商估计，离岸价格(FOB)为较IOC配方每吨贴水9美元。
另外，印度石油天然气公司(ONGC)向道达尔出售3.45万吨石脑油，11月24-25日装运，FOB价格较中东报价升水约为每吨3.50美元。
印度Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)向大宇出售高达3万吨11月28-30日装运的石脑油，FOB价格较中东报价升水近4美元。
新加坡有两笔现货交易。中国石油向联合石化出售92辛烷值的汽油船货，11月25-29日装运，每桶92.70美元。
BP向Socar出售1月下半月石脑油船货，每吨684美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
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