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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 20:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油结束四连跌而收高，因出口需求增长

路透吉隆坡11月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，结束此前连续第四天跌势，因出口需求增长，另外在美国政府公布谷物种植面积报告前投资者空头回补，进一步提振了价格。

美国农业部计划于1700GMT公布全球农产品供需报告，该报告料将显示全球供应充足。

“在今晚美国农业部公布报告前，外国贸易商和基金有大量空头回补，”马来西亚一当地商品经纪商的交易员称。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的报告显示，10月期末库存增长3.7%至20个月高点217万吨，略高于路透调查分析师预计的216万吨。

马来西亚指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.9%，至每吨2,237马币(林吉特)(672美元)。

总成交量为49,488口，高于35,000口的均值。

据船货调查机构ITS数据，11月1-10日马来西亚棕榈油产品出货量增长1.3%，至400,614吨，中国增加了进口，而欧洲和印度则削减进口量。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛)
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