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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 20:20 BJT

突发事件：智利北部发生5.8级地震--美国地质调查局

路透华盛顿11月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一智利北部发生5.8级地震。

美国地质调查局称，地震发生在卡拉马东北偏北60英里(100公里)处，震源深度为64.6英里(103公里)。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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