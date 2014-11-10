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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 20:29 BJT

全球经济：德国预期G20澳洲峰会出台促经济成长措施--德国官员

路柏林透11月10日 - 德国官员周一表示，德国政府预期20国集团(G20)澳洲峰会将出台相关措施，在2018年前把G20国家的经济成长提升2%。

“我相信我们能做到那点，”该名要求不具名的官员表示。

该官员表示，德国不会邀请俄罗斯出席明年的七国集团(G7)峰会，称这是“G7”峰会，而不是乌克兰危机以前常见的“G7+俄罗斯”形式。

俄罗斯总统普京将出席G20澳洲峰会。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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