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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 22:46 BJT

美国热股：生物科技企业DENDREON申请破产保护，股价暴跌66%

路透11月10日 - 生物科技企业DENDREON CORP 周一申请破产保护，并表示已与某些债券持有者就财务重组条款达成协议。

在周一早盘交易中，DENDREON股价暴跌66%，报0.31美元。(完)
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