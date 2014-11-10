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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 22:42 BJT

美国热股：黑莓专注提高盈利能力，盘初股价上扬3.3%

路透11月10日 - 加拿大黑莓 首席执行官(CEO)程守宗(John Chen)表示，黑莓现在专注于提高盈利能力，公司将不会尝试推出过多的新设备，以免摊子铺得过大。黑莓目前已经完成两年重整计划的第一阶段。

在周一盘初交易中，黑莓股价上扬3.3%，报10.88美元。(完)
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