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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 22:41 BJT

美国热股：力拓维持增产计划，盘初股价小跌

路透11月10日 - 全球矿业巨擎力拓 执行长沃尔什(Sam Walsh)接受路透专访称，公司对于铁矿石价格下跌并不担忧，维持增产计划。该公司92%的营收来自铁矿石贸易。

在周一盘初交易中，力拓股价下滑0.1%，报48.32美元。(完)
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