版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 22:40 BJT

美国热股：AT&T以17亿美元收购墨西哥IUSACELL，前者盘初小涨

路透11月10日 - 美国电话电报公司(AT&T) 同意以17亿美元收购墨西哥第三大无线通讯业者Iusacell，试图在这个移动通讯渗透率低于美国、且具有较大成长潜力市场中拿下版图。

在周一盘初交易中，AT&T股价小涨约0.3%，报35.01美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐