《综述》美国总统奥巴马敦促中国充当伙伴，共同维护世界秩序

* 旅游与商务签证有效期将从一年延长到10年

* 美国认为简化中国人访问手续将促进经济成长

* 奥巴马呼吁中国为所有企业创造公平竞争的环境

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一表示，一个成功的中国符合美国和全球的利益，但北京必须在维护全球秩序方面充当合作伙伴，而不是破坏秩序。

奥巴马在抵达北京后，还敦促中国拒绝为了商业利益而使用网络窃密手段，并为所有企业创造公平竞争的环境，不利用政策为某些公司谋取好处。

奥巴马赴北京出席亚太领导人峰会。中美两国最近几个月在许多议题上存在分歧，包括贸易、海洋问题和网络安全。同时美国游说反对建立一个由中国倡议的多边基础设施投资银行。

“我们的信息是，我们希望看到中国成功，”奥巴马在记者会上表示，“但随着他们的发展，我们希望他们在维护世界秩序方面成为伙伴，而不是破坏秩序。”

奥巴马将与中国国家主席习近平在周二晚宴上会晤，并在周三举行双边会谈。

奥巴马宣布，中美同意大幅延长短期签证的有效期。他说，这将改善两国之间的贸易与商务联系。但他也敦促北京领导人为外国企业创造公平的市场环境。

“我们期望中国创造一个更加公平的环境，公平对待外国企业，以便他们能够与中国企业公平地竞争，”他在亚太经合组织(APEC)论坛向工商领袖发表讲话时表示。

“我们希望中国成为一个创新性的经济体，重视保护知识产权，拒绝为了商业好处而通过网络窃取商业秘密。”

中国监管机构为自己的反垄断政策辩护，称没有专门针对外国企业。

**可持续发展，开放互联网**

奥巴马北京之行的第一天把重视放在与亚洲的商业联系上面，凸显其努力寻求平衡，一方面想加深与中国之间的经济合作，同时亦通过推进跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)来制约中国。目前该协定把中国排除在外。

稍早，奥巴马表示TPP正在积极推进，不过美国官员排除了在北京就该协定发表重大声明的可能性。

奥巴马敦促中国“决定性地”迈向更加市场化的汇率机制，支持人权和新闻自由。

白宫在声明中表示，新签证协议自11月12日生效，两国将把多次入境的短期旅游与商务签证期限从一年延长到10年，学生签证将从一年延长至最长五年。

“通过这项安排，美国希望欢迎越来越多的符合条件的中国旅客，向美国经济注入数以10亿计的美元，并创造足够的需求来支持成千上万的美国新增就业，”白宫的声明中表示。

给予中国人的部分签证延长到10年，与目前与美国关系密切的国家公民一样，比如欧洲各国和巴西。

一名美国高级官员表示，这项签证协议使得美国能够进入快速增长的中国出境旅游市场。

“我们是大赢家，”这名官员表示，估计这项新政策到2021年可能给美国创造44万个额外就业机会，一年给美国经济带来850亿美元。

这也将有助于中国企业和投资者参与美国的项目。(完)