版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 05:03 BJT

表格：截至11月9日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透11月10日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/09/14 11/02/14 11/09/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 10 9 10 -- - 良 50 50 55 -- - 普通 34 34 30 -- - 差 5 5 4 -- - 很差 1 2 1 --

玉米收割率 80 65 82 80 大豆收割率 90 83 90 91 棉花收割率 62 50 54 64 冬麦种植率　　　　　　　93 90 94 93 冬麦出苗率 83 77 83 79(完)

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐