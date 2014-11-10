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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：11月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 11/06/2014 10/30/2014 10/30/2014 11/07/2013

初值 修正值 前值

小麦 300,774 210,101 208,706 340,845

燕麦 0 0 0 0

大麦 0 0 0 828

玉米 517,017 425,928 425,856 437,112

高粱 61,769 135,493 135,493 12,892

大豆 2,481,018 2,774,947 2,770,997 2,399,951

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 11,274,780 16,679,911

燕麦 200 1,114

大麦 　 67,115 66,617

玉米 7,369,664 5,686,906

高粱 1,616,321 710,627

大豆 13,494,468 11,775,679

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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