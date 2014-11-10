USDA报告：11月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透11月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 11/06/2014 10/30/2014 10/30/2014 11/07/2013
初值 修正值 前值
小麦 300,774 210,101 208,706 340,845
燕麦 0 0 0 0
大麦 0 0 0 828
玉米 517,017 425,928 425,856 437,112
高粱 61,769 135,493 135,493 12,892
大豆 2,481,018 2,774,947 2,770,997 2,399,951
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 11,274,780 16,679,911
燕麦 200 1,114
大麦 67,115 66,617
玉米 7,369,664 5,686,906
高粱 1,616,321 710,627
大豆 13,494,468 11,775,679
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选