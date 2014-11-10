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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 02:05 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.998%，投标倍数为3.18

路透华盛顿11月10日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.998 中值 0.964 低值 0.900

价格 99.637993 高值得标比率 31.48% 投标倍数 3.18 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,033,300 总投标 82,771,483,700 竞争性投标得标 25,838,249,600 非竞争性投标得标 61,783,700 FED附加 34,696,400 一级交易商投标 63,484,000,000 一级交易商得标 12,162,050,000 直接投标 7,759,000,000 直接得标 3,924,000,000 间接投标 11,366,700,000 间接得标 　9,752,199,600 发行细节 发行日 2014/11/17 到期日 2017/11/15 CUSIP码 912828G20 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红；审校 李军)
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