英国金融市场：英镑表现迟滞，静待英国薪资数据和英国央行季度通胀报告

路透伦敦11月10日 - 英镑在上周触及14个月低位后周一表现迟滞，投资者预计，本周发布的通胀报告和薪资数据对提振英国很快升息的预期的可能性很低。

如果周三的薪资数据显示增幅迟滞，一如市场预期，将令市场愈发预期英国央行直到2015年下半年之前都不太可能加息，这将导致英镑承压。

同一天公布的通胀报告也可能提供喜忧参半的信号。由于能源和食品价格降低，近期的通胀预估可能下修，但同时长期通胀预估可能被上修。

分析师表示，经济增长预估可能被小幅下调，因为考虑到欧元区的不确定性重燃。目前欧元区面临经济增长放缓和通缩的威胁。

投资者已将英国升息预期从今年推迟至明年下半年，令英镑自7月中以来下跌8%。英国央行上周宣布维持利率不变。

英镑兑美元 周一持平在1.5867美元，距离周五美国非农就业数据公布后触及的低位1.5791美元不远。交易商预计，英镑在周三前将不会上升很多。

“如果周三前英镑/美元上涨，将是时候对美元进一步获利了结，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说。

欧元兑英镑 小跌，报0.78375英镑。

英债价格几无变动，1550 GMT，10年期英债收益率 下跌约1个基点，报2.20%。(完)

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