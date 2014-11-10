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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 01:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

路透11月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因较大型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌19点，或1.32%，报1,418点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降48点，或1.31%，至3,613点。日均获利跌472美元，报26,287美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌15点，或1.27%，报1,168点。日均获利回落124美元，至9,356美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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