USDA月报：11月10日全球农作物主要信息

《全球汇市》美财长努钦讲话后美元指数仍走低，兑日圆削减跌幅
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
路透11月10日 - 美国农业部(USDA)周一公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
11月 10月 11月 小麦(百万吨) 澳洲产量 24.00 25.00 27.01 澳洲出口 17.50 18.50 18.62 阿根廷产量 12.00 12.00 10.50 阿根廷出口 6.00 6.00 2.20 欧盟产量 155.40 153.98 143.13 欧盟出口 28.00 28.00 31.93 加拿大产量 27.50 27.50 37.50 加拿大出口 22.00 22.00 23.24 中国产量 126.00 126.00 121.93 中国进口 1.70 2.00 6.77 大豆(百万吨) 巴西产量 94.00 94.00 86.70 巴西出口 46.70 46.70 46.83 巴西进口 0.60 0.60 0.60 阿根廷产量 55.00 55.00 54.00 阿根廷出口 8.20 8.50 7.84 中国进口 74.00 74.00 70.36 豆油(百万吨) 中国进口 1.10 1.10 1.35 玉米(百万吨) 阿根廷产量 23.00 23.00 25.00 阿根廷出口 13.00 14.00 15.00 南非产量 13.50 13.50 14.75 南非出口 2.20 2.20 3.00 中国产量 214.00 217.00 218.49 中国出口 0.10 0.10 0.02 中国进口 2.50 3.00 3.28 棉花(百万包) 中国产量 30.00 30.50 32.75 中国年末库存 62.16 62.16 62.71 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 7.00 7.00 14.12 印度产量 31.00 31.00 31.00 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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