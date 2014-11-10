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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 01:09 BJT

USDA月报：11月10日美国农作物主要信息

路透11月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 10月预估 11月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 84.2 84.2 收割(百万英亩) 76.2 76.3 83.4 83.4 单产(蒲式耳/英亩) 40.0 44.0 47.1 47.5 产量 3,042 3,358 3,927 3,958 压榨 1,689 1,734 1,770 1,780 出口 1,317 1,647 1,700 1,720 年末库存 141 92 450 450 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,205 20,445 20,560 出口 2,164 1,877 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,165 1,530 1,335 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,685 42,035 42,785 出口 11,176 11,550 12,000 12,800 年末库存 275 250 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 　2014/15

实际值 　预估 　10月预估 11月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.8 56.8 收割(百万英亩) 48.8 45.3 46.5 46.4 单产(蒲式耳/英亩) 46.2 47.1 43.8 43.7 产量 2,252 2,135 2,035 2,026 出口 1,012 1,176 925 925 年末库存 718 590 654 644 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 10月预估 11月预估 种植(百万英亩) 97.3 95.4 90.9 90.9 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.1 158.8 174.2 173.4 产量 10,755 13,925 14,475 14,407 出口 730 1,917 1,750 1,750 年末库存 821 1,236 2,081 2,008(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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