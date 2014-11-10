USDA月报：11月10日美国农作物主要信息

标题新闻：FED副主席费舍尔称市场对联储今年稍后或缩表的暗示无甚反应，显示政策转变或顺利进行
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 10月预估 11月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 84.2 84.2 收割(百万英亩) 76.2 76.3 83.4 83.4 单产(蒲式耳/英亩) 40.0 44.0 47.1 47.5 产量 3,042 3,358 3,927 3,958 压榨 1,689 1,734 1,770 1,780 出口 1,317 1,647 1,700 1,720 年末库存 141 92 450 450 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,205 20,445 20,560 出口 2,164 1,877 2,100 2,100 年末库存 1,705 1,165 1,530 1,335 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,685 42,035 42,785 出口 11,176 11,550 12,000 12,800 年末库存 275 250 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 10月预估 11月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 56.8 56.8 收割(百万英亩) 48.8 45.3 46.5 46.4 单产(蒲式耳/英亩) 46.2 47.1 43.8 43.7 产量 2,252 2,135 2,035 2,026 出口 1,012 1,176 925 925 年末库存 718 590 654 644 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 10月预估 11月预估 种植(百万英亩) 97.3 95.4 90.9 90.9 收割(百万英亩) 87.4 87.7 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.1 158.8 174.2 173.4 产量 10,755 13,925 14,475 14,407 出口 730 1,917 1,750 1,750 年末库存 821 1,236 2,081 2,008(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,