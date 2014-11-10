欧洲股市：受企业并购消息带动上涨，由Fugro领升

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.7%
* Fugro领升工业股，因Boskalis买入Fugro股权
* 嘉士伯季度业绩令人安慰，股价上扬
路透伦敦11月10日 - 欧洲股市周一上涨，受原油服务行业、电信和食品企业并购活动提振。荷兰石油服务集团Boskalis买入Fugro的股权。
石油服务公司Fugro 暴涨49%，之前同业Boskalis 买入Fugro大约15%的股权。Fugro的市值自6月以来蒸发逾半。
Boskalis之前否认有意全面收购Fugro，不过，Boskalis买入Fugro股权令市场意外，且提振该行业并购活动希望，带动TGS Nopec 和Polarcus 等Fugro同业的股价急升。
油价下跌导致主要能源公司收紧支出，使石油服务公司股价受创，Saipem和Fugro等公司股价已下跌至数年低位。
葡萄牙电信(Portugal Telecom) 周一急涨11.8%，报1.36欧元，之前安哥拉女首富Isabel dos Santos提出买入葡萄牙电信，出价为每股葡萄牙电信股票1.35欧元。
企业并购活动也提振荷兰动物饲料和营养公司Nutreco 股价大涨14.4%，因SHV上调收购Nutreco的价格。
STOXX Europe 600指数 上涨0.7%，报337.71点。Nutreco和Fugro是升幅最大的STOXX Europe 600成份股之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.7%，报1,354.75点，全数扳回上周录得的0.5%的跌幅。
丹麦啤酒商嘉士伯 公布季度获利基本持平，因亚洲市场增长被俄罗斯市场疲弱所抵销后，嘉士伯股价上扬3.1%。俄罗斯是嘉士伯的最大市场。
汤森路透StarMine提供的数据显示，欧洲业绩期开锣至今，约四分之三的企业已公布业绩，其中，60%的盈利符合和好于预期。
英国富时100指数 上升0.67%，报6,611.25点；德国DAX指数 收高0.65%，报9,351.87点；法国CAC指数 收升0.79%，报4,222.82点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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