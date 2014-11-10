芝加哥期市：CBOT小麦收高，因低吸买盘和USDA下调库存预估

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一在交投震荡后收高，在收盘前最后几分钟上涨，交易商说，受助于技术性因素，以及市场连跌四日后有低吸买盘。
美国农业部(USDA)将2014/15年美国全部小麦结转库存预估下调至6.44亿蒲式耳，低于分析师预计的6.6亿蒲式耳，10月时USDA预估为6.54亿。
CBOT-12月小麦 守在50日移动均线切入位5.09美元左右的技术支撑位以上。
周一为为期五日的“高盛展期”期的第二天，在此期间，S&P GSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。
俄罗斯小麦价格上周小跌，分析师表示，因天气和暖，令下年作物面临的风险下降。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.17-1/4美元，升2-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为171,846口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选