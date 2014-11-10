版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因低吸买盘和USDA下调库存预估

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一在交投震荡后收高，在收盘前最后几分钟上涨，交易商说，受助于技术性因素，以及市场连跌四日后有低吸买盘。

美国农业部(USDA)将2014/15年美国全部小麦结转库存预估下调至6.44亿蒲式耳，低于分析师预计的6.6亿蒲式耳，10月时USDA预估为6.54亿。

CBOT-12月小麦 守在50日移动均线切入位5.09美元左右的技术支撑位以上。

周一为为期五日的“高盛展期”期的第二天，在此期间，S&P GSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。

俄罗斯小麦价格上周小跌，分析师表示，因天气和暖，令下年作物面临的风险下降。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.17-1/4美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为171,846口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐