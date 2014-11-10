芝加哥期市：CBOT小麦收高，因低吸买盘和USDA下调库存预估

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一在交投震荡后收高，在收盘前最后几分钟上涨，交易商说，受助于技术性因素，以及市场连跌四日后有低吸买盘。

美国农业部(USDA)将2014/15年美国全部小麦结转库存预估下调至6.44亿蒲式耳，低于分析师预计的6.6亿蒲式耳，10月时USDA预估为6.54亿。

CBOT-12月小麦 守在50日移动均线切入位5.09美元左右的技术支撑位以上。

周一为为期五日的“高盛展期”期的第二天，在此期间，S&P GSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。