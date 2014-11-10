纽约期市：ICE期棉急跌至逾一个月低位，因USDA报告利空

路透纽约11月10日 - 期棉周一抹去稍早录得的升幅，下挫至逾一个月低位，之前美国农业部(USDA)在月度供需报告中上调2014/15年全球和美国棉花产量预估。

交投最活跃的3月合约 在农业报告出炉后由升转跌，且扩大跌幅，触及61.07美分的日内低位，之后收跌1.29美分，或2.1%，报61.32美分。

12月合约 收跌1.53美分，或2.4%，报62.43美分。

美国农业部周一将截至明年7月底的全球棉花库存预估上调至1.074亿包(每包480磅)，创纪录高位，略高于10月时预期的1.071亿包。

美国农业部将美国棉花产量预估上调至1,640万包，高于10月时预估的1,630万包。这导致2014/15年底美国棉花库存预估升至510万包，之前预估为490万包。

美国农业部的最新预估和市场预期基本一致，但投资者认为农业部最新的预估是“负面至略为利多”。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)