纽约期市：ICE期棉急跌至逾一个月低位，因USDA报告利空

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约11月10日 - 期棉周一抹去稍早录得的升幅，下挫至逾一个月低位，之前美国农业部(USDA)在月度供需报告中上调2014/15年全球和美国棉花产量预估。
交投最活跃的3月合约 在农业报告出炉后由升转跌，且扩大跌幅，触及61.07美分的日内低位，之后收跌1.29美分，或2.1%，报61.32美分。
12月合约 收跌1.53美分，或2.4%，报62.43美分。
美国农业部周一将截至明年7月底的全球棉花库存预估上调至1.074亿包(每包480磅)，创纪录高位，略高于10月时预期的1.071亿包。
美国农业部将美国棉花产量预估上调至1,640万包，高于10月时预估的1,630万包。这导致2014/15年底美国棉花库存预估升至510万包，之前预估为490万包。
美国农业部的最新预估和市场预期基本一致，但投资者认为农业部最新的预估是“负面至略为利多”。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选