国际油市：油价下跌，因美元上涨盖过利比亚和乌克兰忧虑

* 两个利比亚油田关闭

* 乌克兰东部遭到炮轰

* 科威特石油部长称不认为OPEC会在下次会议上减产

路透11月10日 - 美国原油周一下跌逾1美元，收在每桶78美元以下，布兰特原油也下跌，两份原油合约扭转早盘升势，因美元上涨，盖过对利比亚和乌克兰冲突的担忧。

美元兑一篮子货币 上升0.18%，在欧洲交易时段下跌，但在欧洲市场收市后收复失地。美元近期走强，令原油和其他以美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵，抑压原油需求。

对全球原油供应过剩和经济增长放缓的忧虑令油价从6月迄今下跌约30%。

美国近月原油期货 盘中低见77.20美元，收报每桶77.40美元，下跌1.25美元。该合约在稍早触及79.85美元高位。

布兰特原油 也扭转早盘涨势，收低超过1美元，报每桶82.34美元。两份原油合约价差CL-LCO1=R持稳在4.95美元。

科威特石油部长Ali al-Omair周一对记者表示，石油输出国组织(OPEC)不太可能在11月27日召开的会议上做出减产决定。

原油早盘因利比亚供应受扰和乌克兰军事活动升级而短暂上升，但受盘中获利了结拖累，令原油扭转升势。

利比亚El Sharara油田的安全指挥官表示，支持反对派政府的派别之一Operation Dawn的一队武装人员控制了该国最大的油田El Sharara油田。如果这则消息证实属实，将是反对派政府首次控制该国油田。

乌克兰东部亲俄势力的据点顿涅茨克周日遭到乌克兰政府军的炮击，使乌克兰政府军和反叛分子之间随时可能被打破的停火状态受到威胁。(完)

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