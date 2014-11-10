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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 06:46 BJT

美国经济：波士顿联储总裁称央行应大力对抗低通胀

“美联储必须对过低的通胀做出强有力的应对，就像之前应对通胀过高那样，”他说。

罗森格伦提出之所以通胀目标重要的多个原因，比如企业和家庭债务负担相对下降，企业实质薪资成本等。(完) (编译 李爽/龚芳 审校 孙茉莉/张荻)
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