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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 06:22 BJT

《日本重要政经日程》--11月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月10日(一)

2350 - 10月银行放款

2350 - 9月经常帐

11月11日(二)

0130 - 标售30年期公债

0500 - 10月消费者信心指数

0500 - 10月服务业景气判断指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 李爽)
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