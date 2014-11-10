《美国上市公司业绩公布日程表》--11月11日至11月18日

标题新闻：FED副主席费舍尔称市场对联储今年稍后或缩表的暗示无甚反应，显示政策转变或顺利进行
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
汤森路透11月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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11月11日 BMO Q4 2014 D.R. Horton Inc
11月11日 AMC Q3 2014 Fossil Group Inc
11月12日 BMO Q4 2014 ADT Corp
11月12日 AMC Q1 2015 思科(Cisco System)
11月12日 BMO Q3 2014 梅西百货(Macy's)
11月12日 AMC Q2 2015 NetApp, Inc.
11月12日 BMO Q4 2014 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)
11月13日 AMC Q4 2014 应用材料(Applied Materials)
11月13日 BMO Q4 2014 Helmerich & Payne Inc
11月13日 AMC Q3 2014 Nordstrom
11月13日 BMO Q3 2014 Kohl's Corp
11月13日 BMO Q4 2014 Tyco International Ltd
11月13日 BMO Q4 2014 维亚康母(Viacom)
11月13日 12:00 Q3 2015 沃尔玛(Wal-Mart)
11月17日 AMC Q4 2014 安捷伦科技
11月17日 AMC Q4 2014 Jacobs Engineering Group Inc
11月17日 13:00 Q4 2014 Tyson Foods
11月17日 AMC Q3 2015 Urban Outfitters Inc
11月18日 BMO Q3 2014 家得宝(Home Depot)
11月18日 BMO Q2 2015 美敦力(Medtronic)
11月18日 BMO Q3 2015 The TJX Companies, Inc.
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 白云)
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,